Неможливо застосовувати відновлені тарифи за номінальною потужністю, - РГК

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Оптимальною для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність

Регіональна газова компанія закликає НКРЕКП доопрацювати чинну Методику розрахунку тарифу на розподіл газу, враховуючи фактичне використання існуючих потужностей (фактичне споживання природного газу). Споживачі повинні сплачувати тільки за надані їм послуги з розподілу газу. Про це повідомляє прес-служба РГК.

"Регіональна газова компанія вітає кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу, зокрема використання потужності (здатності пропускати певну кількість газу). Такий підхід сприятиме розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи і витрати", - йдеться в повідомленні.

Але, за словами прес-служби, сам розрахунок тарифу потребує доопрацювання. РГК пропонує дати можливість споживачам сплачувати за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено чинною Методикою.

У РГК вважають, що оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність. З 1 травня 2019 саме така модель застосована в тарифі "Укртрансгазу", а з 1 серпня тариф на основі заявленої потужності буде діяти також для послуг із зберігання газу в ПСГ.