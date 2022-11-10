Невыплаты мобилизованным ведут к росту напряженности среди населения России, - ISW

Российские регионы сталкиваются с серьезными проблемами при выплате обещанных выплат мобилизованным и их семьям, что еще больше ухудшит экономику и вызовет социальную напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Родственники мобилизованных продолжают делиться своим возмущением в интернете и на акциях протеста. На кадрах из соцсетей видно, как родственники мобилизованных военнослужащих протестуют у здания администрации Валуйки, заявляя, что местные власти отказываются предоставить "зеленый коридор" и автомобили их близким.

Женщины в Курской области в течение двух дней протестовали, чтобы привлечь внимание губернатора Курской области Романа Старовойта, и жаловались, что российские власти направляют мобилизованный персонал в опасные районы, такие как Лисичанск. Старовойт пообещал запросить дополнительную поддержку мобилизованных Курской областью военнослужащих у Минобороны России.

Российская промышленность продолжает сталкиваться с нехваткой кадров в результате мобилизации.

Почти 90 предприятий Красноярского края ищут замену мобилизованным специалистам. Российские источники сообщили об аналогичной нехватке рабочих мест в Свердловской области, пишут аналитики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины.

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