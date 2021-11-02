За несплату штрафів за перевищення швидкості забиратимуть машини. Почнуть з водіїв Харкова

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко анонсував появу нового покарання для водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості. За його словами, таких порушників будуть позбавляти автомобілів.

Як пояснив Гайченко, на такий крок пішли після резонансних ДТП у Харкові. Тому Харків, як сказав представник Мін'юсту, буде першим містом, де почне діяти нове покарання для водіїв-порушників.

"Такими порушниками є одні й ті ж самі люди... Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням", - заявив він.

Після Харкова, як сказав заступник міністра, цю ініціативу реалізують в Києва, а потім - по всій Україні.