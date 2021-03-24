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"Немає нічого гіршого за COVID": Іспанія відновила щеплення вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Іспанія, Середа 24 березня 2021 15:55
"Немає нічого гіршого за COVID": Іспанія відновила щеплення вакциною AstraZeneca Фото: лікар робить щеплення (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Іспанія 24 березня знову почала використовувати COVID-вакцину від компанії AstraZeneca після паузи через побоювання побічних ефектів. Наразі у країні зростає рівень захворюваності на коронавірус, що викликає занепокоєння напередодні Великодніх свят.

Про це повідомляє Reuters.

Разом із низкою інших європейських країн Іспанія поставила на паузу використання препарату AstraZeneca через побоювання щодо виникнення тромбів, але після висновку європейського агентства з лікарських засобів вирішила відновити його застосування.

"Ми повинні відкласти забобони та міські міфи в бік і рухатися вперед", - сказав державний службовець Жозе Мануель Плаза після того, як отримав щеплення в південній провінції Уельва.

Відповідно до стратегії вакцинації в Іспанії, препаратами AstraZeneca щеплюють першочергово працівників віком до 65 років, тоді як вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna призначені для людей похилого віку та клінічно вразливих людей.

Влада здійснила майже мільйон уколів вакциною AstraZeneca. Загалом зроблено 6,4 мільйона щеплень.

"Я рада отримати вакцину. Я думаю, що ви повинні бути оптимістичними, і немає нічого гіршого за COVID", - сказала 30-річна медична працівниця Крістіна Гонсалес в одному з центрів вакцинації.

Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше кілька країн оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини над ризиками.

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