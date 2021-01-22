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Через нестабільність в країні: Мінськ позбавили ще одного міжнародного турніру

Мінськ, П'ятниця 22 січня 2021 17:00
Через нестабільність в країні: Мінськ позбавили ще одного міжнародного турніру
Фото: турнір з сучасного п'ятиборства (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення Чемпіонату світу у 2021 році. Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі.

Про це йдеться на сайті UIPM.

"Виконавчий комітет уважно стежив за розвитком подій в Білорусі в останні місяці та оцінював життєздатність чемпіонату світу, який мав пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які ввів Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі", - заявив президент UIPM Клаус Шорманн.

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі. Перенесення турніру не вплине на дати його проведення, він проходитиме 7-13 червня.

Нагадаємо, до цього Білорусь втратила право на проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Вона мала проводити турнір спільно з Латвією. Латвійська федерація з хокею вже запропонувала самостійно прийняти Чемпіонат світу.

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