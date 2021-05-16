"Незламні". В Україні запустили проект на підтримку бранців Кремля

Міністерство закордонних справ України сьогодні, 16 травня, оголосило про запуск проекту "Незламні". Проект спрямований на підтримку українців та кримських татар, яких Росія незаконно арештувала в окупованому Криму .

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Як розповіла Джапарова, проект передбачає серію публікацій листів українських політв’язнів, написаних із місць позбавлення волі.

"Ми хочемо донести до широкої громадськості історії наших мужніх людей - бранців Кремля - їх переживання та думки, мрії та надії. Через історії конкретних людей будемо звертати увагу на ті системні репресії в Криму, що тривають з початку окупації", - пояснила вона.

За даними МЗС, сьогодні на території Росії та окупованого Криму незаконно утримують понад 100 громадян України. Підтримка бранців Кремля та їх якнайшвидше звільнення є пріоритетом МЗС.

Першим героєм проекту став громадянський журналіст Осман Аріфмеметов, якому загрожує 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. Аріфмеметов до арешту висвітлював обшуки та переслідування кримських татар.

"У своєму листі Осман розказує про інформаційне гетто, зародження громадянської журналістики та репресії проти активістів на окупованому півострові", - розповіла Джапарова, додавши, що з текстом листа можна ознайомитися на сайті МЗС.