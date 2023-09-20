Недавно вернулся с войны. Появились подробности о погибшем во время обстрела Львова

Из-за обстрела Львова во вторник, 19 сентября, погиб недавно вернувшийся с войны доброволец Петр Бурбан. Это был его первый день работы на складе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Вчера в результате вражеских обстрелов Львова, на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе", - рассказал он.

По словам Садового, после полномасштабного вторжения он пошел добровольцем на войну и прослужил полтора года.

"Недавно вернулся с войны к семье. Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. Две недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний", - добавил мэр Львова.

Обстрел Львова 19 сентября

Во время массированного обстрела по Украине Львов атаковали 18 беспилотников-камикадзе, 15 из которых удалось сбить, из-за чего начался масштабный пожар.

Вскоре из-под завалов достали двух человек, мужчина в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что из-под завалов во Львове достали и тело молодого мужчины, который работал на складе.

На данный момент известно, что из-за пожара, причиной которого стал обстрел сгорело 300 тонн гуманитарной помощи.