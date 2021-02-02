Через неподання декларацій не покарають більше 10 тисяч посадовців

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

У Національному агенстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили, що через неподання декларацій не покарають понад 10 тисяч посадовців. Серед них екс-нардепи Костянтин Жеваго та Ігор Кононенко.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Також серед посадовців, яких не зможуть притягнути до відповідальності, Андрій Лозовий, Андрій Шинькович та Іван Вінник.

"Понад 10 тисяч посадовців, які умисно не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27.10.2020 року Конституційний суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

У заяві говориться, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, не має зворотної дії в часі. Якщо норма закону не діяла на момент вчинення злочину, особа не може бути притягнена до відповідальності.

Нагадаємо, НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо трьох суддів Конституційного суду: Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Зазначимо, в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях.