ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Негода в Україні: без світла 138 населених пунктів, в Хмельницькому підтоплені будинки

Новость на русском →
Середа 18 серпня 2021 08:51
Негода в Україні: без світла 138 населених пунктів, в Хмельницькому підтоплені будинки Фото: в Україні без світла майже 140 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом ранок 18 серпня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлені 138 населених пунктів по Україні. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Через дощ, грозу та пориви вітру відключення світла сталися у 7 областях:

  • Житомирська - 70 населених пунктах,
  • Київська - 30,
  • Хмельницька - 24,
  • Чернігівська - 9,
  • Дніпропетровська - 2,
  • Чернівецька - 2,
  • Кіровоградська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, 17-18 серпня у місті Хмельницький внаслідок ускладнення погодних умов підтоплені 5 підвалів житлових будинків та повалено 16 дерев. Рятувальники відкачани понад 2 тисячі кубічних метрів води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Штормове попередження
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається