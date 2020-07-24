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Неплатежі населення за доставку газу досягли 700 млн гривень, - АГРУ

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 15:34
Неплатежі населення за доставку газу досягли 700 млн гривень, - АГРУ
Денис Сенектутов (прес-служба АГРУ)
Автор: Марія Тарариєва

Таке зростання веде до боргової кризи у всій газовій галузі

За даними Асоціації газового ринку України, побутові споживачі з початку року не сплатили операторам ГРМ за роботу з розподілу газу 700 млн гривень. Про це на Ukrainian Gas Open повідомив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

У цілому по Україні заборгованість всіх груп споживачів за розподіл газу становить понад 2 млрд гривень. За даними Асоціації, в окремих областях рівень розрахунків за розподіл газу не перевищує 50%.

"Ситуація ускладнюється поширенням в Україні коронавіруса, а також мораторієм на відключення боржників від газопостачання. У багатьох областях налічуються десятки тисяч домогосподарств, які з початку року ще жодного разу не платили за доставку газу", - зазначив голова АГРУ.

За його словами, не краща ситуація з розрахунками населення за газ, як товар. Станом на липень споживачі заборгували за газ близько 24 млрд гривень. На додаток, борги виробників тепла для потреб населення за вже спожитий газ перевищили 45 млрд гривень.

На думку глави АГРУ, слід розглянути можливість списання такої заборгованості та затвердити тарифи, які повністю покривають витрати з розподілу газу. Саме таким чином буде забезпечено своєчасність розрахунків в газовій галузі в майбутньому.

"Боргова проблема вимагає вирішення. Причому не за рахунок споживачів. Прикладом цивілізовано вирішення проблеми є закон про списання боргів на ринку електроенергії, який набув чинності 14 липня ", - сказав Денис Сенектутов.

В АГРУ підтримують механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку доставки газу для населення і підприємств ТКЕ, запропонований у законопроекті 3800-1. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність, як всіх підприємств галузі, так і державного Оператора ГТС.

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