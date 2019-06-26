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З непарламентських сил лише "Наш край" та "Укроп" серед лідерів найбільш активних партій, - дослідження

Новини » Політика    26.06.2019 - 18:31
З непарламентських сил лише "Наш край" та "Укроп" серед лідерів найбільш активних партій, - дослідження
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Для дослідження аналізували політичний цикл 2014-2019 років

Дві непарламентські партії – “Наш край” та УКРОП увійшли до першої сімки найбільш активних партії протягом останнього політичного циклу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження “Рейтингу ефективності та активності політичних партій України”, які оприлюднив Міжнародний центр перспективних досліджень.

Лідером у активності серед партій є “Батьківщина”, яка отримала за підрахунками експертів 350 балів. За ними – партія Петра Порошенка “Солідарність”, у якої 349 балів.  Також у першій сімці партії Опозиційний блок, Радикальна партія Олега Ляшка, УКРОП, Самопоміч та “Наш край”.

Відтак поміж лідерів лише дві непарламентські партії. Усього для обрахунку рейтингу було проаналізовано інформацію про 352 зареєстровані в Україні партії.

За словами авторів рейтингу, для дослідження аналізували політичний цикл 2014-2019 років і використовували для обрахунку індекс електоральної, інформаційної та програмно-проблемної активності, а також – індекс електоральної ефективності.

“Рейтинг політичних партій покликаний оцінити як активність й ефективність партій. Мова йде про оцінку саме політичних партій, а не їх окремих представників у випадках, коли вони виступають у полі публічної політики без прив’язки до партії”, – підсумовують експерти.

За словами експертів, рейтинг передбачає чотири тематичні індекси, кожен з яких відображає окрему функцію партій і може аналізуватися незалежно один від одного: 1) Індекс електоральної активності ; 2) Індекс електоральної ефективності; 3) Індекс інформаційної активності; 4) Індекс програмно-проблемної активності.

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