ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2 не існує, - Макогон

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 жовтня 2021 22:20
Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2 не існує, - Макогон Фото: Сергій Макогон, глава ОГТС України (tsoua.com)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2" дозволить знизити ціни на газ в Європі. Глава "Оператору ГТС України" Сергій Макогон заявив, що потреби у сертифікації газопроводу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макогона у Facebook.

"Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 млн (кубометрів газу - ред.) на добу, а при необхідності може сумарно транзитувати до 250 млн на добу. Тому необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує", - наголосив він.

Макогон пояснив, що альтернативним рішенням, яке могло б допомогти у зниженні ціни на газ, може бути надання права будь-якому російському видобувнику вільно експортувати газ у Європу.

"Крім того, запуск торгів на торгівельній платформі "Газпрому" з точкою постачання на кордоні Україна-РФ дозволило б європейським трейдерам самостійно транспортувати додаткові обсяги газу через Україну. Рішення існують, але повинно ще й бути бажання", - додав глава ОГТСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Макогон Північний потік-2
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця