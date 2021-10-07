Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2 не існує, - Макогон

Віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2" дозволить знизити ціни на газ в Європі. Глава "Оператору ГТС України" Сергій Макогон заявив, що потреби у сертифікації газопроводу немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макогона у Facebook .

"Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 млн (кубометрів газу - ред.) на добу, а при необхідності може сумарно транзитувати до 250 млн на добу. Тому необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує", - наголосив він.

Макогон пояснив, що альтернативним рішенням, яке могло б допомогти у зниженні ціни на газ, може бути надання права будь-якому російському видобувнику вільно експортувати газ у Європу.

"Крім того, запуск торгів на торгівельній платформі "Газпрому" з точкою постачання на кордоні Україна-РФ дозволило б європейським трейдерам самостійно транспортувати додаткові обсяги газу через Україну. Рішення існують, але повинно ще й бути бажання", - додав глава ОГТСУ.