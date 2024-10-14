Необходимо активизировать усилия по завершению строительства блоков ХАЭС, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Energy Club Алексея Григорука.

По его словам, без развития атомной энергетики страна рискует утратить свою конкурентоспособность на мировых рынках.

"Строительство 3-го энергоблока завершено на 70%, а 4-го - на 35%. Если мы не активизируем усилия, то Украина столкнется с дефицитом электроэнергии, ростом ее стоимости и возможным выводом из эксплуатации старых блоков", - отметил Григорук.

Напомним, достроить энергоблок №3 на ХАЭС планируют в течение трех лет, а №4 – через год-полтора после третьего. Для достройки Хмельницкой атомной электростанции планируется привлечь кредитные средства, а также собственные средства НАЭК "Энергоатом".

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в июне одобрил законопроект №11146 о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, около 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Об этом говорят результаты исследования социологической группы. Рейтинг "Деятельность энергетического комплекса Украины: оценки и практики потребителей".

В частности, 41% респондентов полностью поддерживают эту инициативу, а еще 36% скорее положительно ее оценивают. Против достройки выступают 17% опрошенных. Наиболее поддерживают этот проект молодежь и жители восточных областей.

Что касается развития атомной энергетики в целом, то 38% респондентов считают его однозначно необходимым, а 40% - скорее необходимым. В то же время 12% украинцев считают это направление скорее ненужным, а 5% однозначно ненужным.