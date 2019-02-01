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Німецька плавуча база Werra ввійде у Чорне море, - DW

Новини » Політика    01.02.2019 - 11:07
Німецька плавуча база Werra ввійде у Чорне море, - DW
Фото: плавуча база Werra (flickr.com eeas-csdp)

Корабель вирушить у Чорне море у рамках постійної протимінної групи НАТО

Плавуча база Werra, яка входить до складу військово-морських сил Німеччини, у лютому відвідає два чорноморських порти у Болгарії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Відповідну інформацію виданню повідомив представник Міністерства оборони ФРН.

Вказано, що військовий корабель вирушить у Чорне море у рамках постійної протимінної групи НАТО.

"Військовий корабель військово-морських сил ФРН, плавуча база Werra, у лютому вирушить до Чорного моря у рамках постійної протимінної групи НАТО. Судно відвідає два болгарських порти - Бургас і Варну", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що цей похід був запланований давно.

"Розміщення інших кораблів ВМФ Німеччини у Чорному морі не передбачено", - сказав представник військового відомства.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина готова підтримувати Україну в питаннях стримування російської агресії шляхом присутності кораблів ВМС Бундесверу в Чорному морі.  

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг висловив занепокоєння з приводу нарощування військового потенціалу Росії у Чорноморському регіоні.

Додамо, наприкінці січня президент України Петро Порошенко під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель на полях Всесвітнього економічного форуму обговорили загострення ситуації в акваторії Чорного і Азовського морів.

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