Нет никаких причин не отправить в Украину войска стран Европы, - американский аналитик

Пока в НАТО обсуждается возможность перехвата российских ракет польскими ПВО, европейские страны коллективно или индивидуально уже могут направить свои войска в Украину.

Об этом заявил американский военный аналитик Майкл Кофман – директор Программы исследования России в исследовательской организации CNA, старший научный сотрудник в аналитическом центре CNAS, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на KJF-2024.

"Я подозреваю, что одной из первых вещей, которую они услышат от администрации Дональда Трампа, будет вопрос о том, что именно их останавливает. Если они действительно так поддерживают Украину, то что их сдерживает?", - сказал Кофман и добавил, что в любом случае Россия не применит ядерное оружие.

Говоря о мирном плане Владимира Зеленского, главным пунктом которого является официальное приглашение Украины в НАТО, Кофман отметил, что это было би самым лучшим вариантом для Украины.

"Я вижу приглашение в НАТО как нечто вроде долговой расписки о том, что как только будет достигнуто определенное прекращение огня или перемирие, будет очерчена граница, что-то, с чем можно работать с политико-правовой точки зрения, тогда Украина может стать на путь к членству в НАТО. Но когда вы говорите о гарантиях безопасности, вы должны быть в состоянии ответить на три больших вопроса: на какую часть Украины распространяются гарантии безопасности, когда эти обязательства становятся реальными и кто их обеспечит?", - сказал эксперт.

По его мнению, в США вряд ли существует желание расширять свое военное присутствие в Европе при любой администрации, поэтому Соединенные Штаты, скорее всего, будут обращаться к европейцам с просьбой играть большую роль в обеспечении этих гарантий безопасности.

"Единственной альтернативой, которую я могу придумать, является двусторонняя гарантия безопасности со стороны Соединенных Штатов вне НАТО. Гарантия безопасности со стороны НАТО имеет смысл только тогда, когда США намерены защищать Украину от России. Таким образом когда мы говорим о гарантиях безопасности, то ли в рамках НАТО, то ли вне них, ключевой составляющей являются именно Соединенные Штаты. Такова реальность", - уверен Кофман.

Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, в том году был посвящен вопросам противостояния, которые образуют Россия, Иран и Северная Корея.

Напомним, форум открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он, в частности, напомнил, что в предыдущие сроки Дональда Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии.