Некоректна робота платформи добового балансування веде до збитків, - РГК

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В РГК закликали всіх учасників газового ринку до відкритого діалогу

Помилки та перебої в роботі інформаційної платформи Укртрансгазу ведуть до суттєвих фінансових втрат учасників ринку газу. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Ми впевнені в тому, що черговий етап реформування газової галузі - а саме запровадження системи добового балансування - зробить газовий ринок України прозорішим, конкурентнішим та стане запорукою інтеграції до енергетичних ринків Європи. Натомість дії Укртрансгазу на цьому напрямку впродовж тривалого періоду дискредитують саму ідею добового балансування, що не тільки зриває запровадження цього етапу реформи, але зводять нанівець вже досягнуті позитивні результати", - йдеться у заяві РГК.

Зазначається, що через численні помилки та перебої в роботі інформаційної платформи Укртрансгазу після офіційного запуску для учасників ринку газу режим добового балансування є експериментом, який несе суттєві фінансові втрати.

"Тому ми закликаємо всіх учасників газового ринку до відкритого діалогу, щоб якнайшвидше налагодити повноцінну роботу інформаційної платформи, а також звертаємося до Кабінету Міністрів, НКРЕКП, Секретаріату Енергетичного співтовариства та Євросоюзу з проханням провести консультації та вирішити наступні ключові проблеми на шляху повноцінного впровадження добового балансування, як важливого елемента конкурентного, відкритого та сучасного газового ринку:

1.Заангажованість оператора ГТС, який фактично підпорядкований найбільшому газовому трейдеру. Оператор має бути незалежним. Наразі це не забезпечено. Тому ми просимо перевірити, чи відповідає Укртрансгаз вимогам незалежного оператора, а також оцінити його можливість виступати незалежним арбітром ринку та здійснювати ефективне добове балансування газу.

2.Відкритий та незалежний аудит роботи інформаційної платформи для добового балансування, яка була створена Укртрансгазом. Інформація, яка надається платформою добового балансування, не може спотворюватись заднім числом. Необхідно унеможливити втручання в роботу платформи без фіксації таких дій. Просимо з’ясувати, як саме на інформаційній платформі формується реєстр для відключення споживачів та яким чином в цей список потрапляю споживачі із захищеної категорії, такі як населення або теплопостачальні компанії.

3.На сьогодні методика вартості денних небалансів побудована так, що в 95% випадків постачальник платить за небаланс або мінімальну або максимальну ціну. Різниця між двома параметрами становить 20%. Тому ми просимо розкрити, які саме математичні алгоритми закладено у розрахунки, що призводить до таких великих розбалансів та несе суттєві фінансові збитки для учасників ринку. Чи відповідає така практика європейському досвіду та чи можна в такому випадку використовувати систему для балансування", - йдеться у заяві.

Також в РГК зазначили, що вирішення цих проблем допоможе швидко налагодити ефективну роботу в режимі добового балансування, уникнути учасникам ринку фінансових втрат, та дозволить інтегрувати український ринок газу із європейськими енергетичними ринками.