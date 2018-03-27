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Нафта Brent вперше з січня досягла 71 долара за барель

НовиниЕнергетика    27.03.2018 - 16:07
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 71,02 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 27 березня 2018 року, знаходиться вище позначки 71 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 15:44 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,02 доларів за барель. Це на 1,30% вище рівня закриття попередніх торгів.

Додамо, що в останній раз ціна нафти Brent перебувала на даному рівні 25 січня 2017 року.

Зазначимо, підтримку котирувань нафти продовжують надавати зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході і можливість продовження угоди Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК) і не входять в картель держав про скорочення нафтовидобутку на 2019 рік. Крім того, інвестори побоюються розриву "ядерної угоди" між США і Іраном, що призведе до повторного введення американських санкцій проти цієї країни і скорочення експорту нафти. Нагадаємо, раніше французька нафтогазова група Total підписала дві нафтові концесії на шельфі ОАЕ на 1,45 млрд доларів.

Нагадаємо, ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 березня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель.

Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 70 доларів за барель
Теги публікації: нефть, цена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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