Через нестачу рису в КНДР задіяли армійські резерви, - розвідка Південної Кореї

Національне агентство розвідки (NIS) Південної Кореї заявило, що КНДР зіткнулася з нестачею продовольства. В результаті чого країна була змушена залучити запаси рису, призначені для військових на випадок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відомо, що загибель домашньої худоби, врожаю рису та інших зернових виникла через аномальну спеку і посуху.

За інформацією розвідки, владі довелося почати роздачу рису громадянам, яким не вистачає їжі, а також робітникам і сільськогосподарським відомствам.

У NIS зазначили, що Північній Кореї зазвичай потрібно близько 5,5 млн тонн продовольства, щоб прогодувати 26 млн людей, але в цей час не вистачає 1 млн тонн.

За даними розвідки, ціна на рис у КНДР зросла вдвічі з початку цього року. Вона стабілізувалася в липні, але згодом знову злетіла.

Вказано, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин визнав, що його країна зіткнулася з "найгіршою в історії" кризою через пандемію та інші чинники. Він навіть порівняв труднощі з голодом 1990-х років, який забрав життя сотень тисяч людей.

Експерти відзначають, що Китай не дозволить повторитися голоду з метою уникнути напливу біженців з Північної Кореї або перспективи об'єднання КНДР і Південної Кореї в державу, союзну США.