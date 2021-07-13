Недоїдає кожен десятий: пандемія загострила проблему голоду у світі
Проблема голоду у світі істотно загострилася у 2020 році. Це, швидше за все, значною мірою обумовлено пандемією COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН "Стан справ у галузі продовольчої безпеки та харчування у світі".
За даними доповіді, минулого року число людей, позбавлених достатнього харчування, могло досягти 811 мільйонів - це десята частина населення планети.
"Виходячи з цієї цифри, виконання взятого міжнародним співтовариством зобов'язання покінчити з голодом до 2030 року зажадає неймовірних зусиль", - зазначають автори доповіді.
При цьому вже в середині 2010-х років надії на незворотність результату боротьби з голодом впали, число голодуючих почало повільно збільшуватися. Результати 2020 року тривожні, кількість голодуючих значно зросла як в абсолютному, так і у відносному вираженні: якщо в 2019 році від недостатнього харчування страждало 8,4% населення планети, то за підсумками 2020 року частка недоїдаючих збільшилася до 9,9%.
Більше половини (418 мільйонів) позбавлених достатнього харчування проживає в Азії, більше третини (282 мільйони) - в Африці, менше (60 мільйонів) - в регіоні Латинської Америки і Карибського басейну. При цьому найбільш різке зростання масштабів голоду було відзначено в Африці, де, згідно з оцінками, показник поширеності недоїдання досяг 21% - це більш ніж удвічі вище, ніж у будь-якому іншому регіоні.
Крім того, у 2020 році понад 2,3 млрд осіб - 30% населення планети - були позбавлені цілорічного доступу до достатнього харчування. Загострилася гендерна нерівність: у 2020 році на кожних 10 чоловіків, які зіткнулися з відсутністю продовольчої безпеки, припадало 11 жінок, які потрапили в ту ж ситуацію (у 2019 році значення цього показника склало 10,6).
У багатьох країнах пандемія спровокувала різкий спад економіки і призвела до обмеження доступу до продовольства. Але масштаби голоду розширювалися і до пандемії, і точно так же світ відставав у вирішенні проблеми неповноцінного харчування. В першу чергу це було характерно для країн, порушених конфліктами, впливом екстремальних погодних явищ, економічного спаду, і країн, що ведуть боротьбу з високим рівнем нерівності. Всі ці явища автори доповіді відносять до основних факторів, що породжують відсутність продовольчої безпеки, причому всі вони роблять взаємний вплив один на одного.
Нагадаємо, за даними організації по боротьбі з бідністю Oxfam, число смертей від голоду в світі в даний час перевищує число смертей від коронавірусу, оскільки за статистикою, сьогодні від COVID помирає 7 осіб щохвилини, а від голоду - 11 осіб.