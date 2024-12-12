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"Не знала, что в коробке": женщина пыталась ввезти в Украину iPhone на 2 млн гривен

Львовская область, Четверг 12 декабря 2024 15:37
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"Не знала, что в коробке": женщина пыталась ввезти в Украину iPhone на 2 млн гривен Фото: Контрабанда iPhone 16 (customs.gov.ua)
Автор: Катерина Творожникова

На польском пункте пропуска жительница Львовской области пыталась пронести через границу десятки новых iPhone. Ориентировочная стоимость, которых составляет почти 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.

Вчера вечером, 11 декабря, жительница одного из сел Львовской области возвращалась из Польши в Украину. В частности, 52-летняя женщина проходила пункт пропуска "Шегини - Медика". Чтобы пройти таможенный контроль, она выбрала полосу "зеленый коридор", в которой нельзя нести обязательные к декларированию и налогообложению товары.

Однако, в результате сканирования ручной клади женщины, таможенники обнаружили 35 оригинальных iPhone без признаков использования. Среди них были восемь iPhone 16 Pro Max и 27 - iPhone 16 Pro, которые находились в картонной коробке.

В свое оправдание, жительница Львовской области заявила, что одна незнакомая особа попросила эту коробку перенести через границу. Якобы, о содержимом которой, она ничего не знала.

По данному факту был составлен админпротокол, согласно части 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Речь идет о недекларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами.

Общая стоимость 35 iPhone составляет почти 2 миллиона гривен. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере 30% стоимости этих товаров.

Напомним, что нельзя везти с собой в Польшу. При пересечении границы с Польшей украинцам следует знать, какие вещи запрещено перевозить, а на какие действуют определенные ограничения. В случае несоблюдения таможенных правил нарушителям грозит конфискация и более суровое наказание.

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Государственная таможенная служба Контрабанда
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