ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не станет концом света". Надаль озвучил условие выступлений на "Ролан Гарросе-2024"

Париж, Среда 24 апреля 2024 17:49
UA EN RU
"Не станет концом света". Надаль озвучил условие выступлений на "Ролан Гарросе-2024" Фото: Рафаэль Надаль в прошлом году пропустил French Open (facebook.com/Nadal)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный теннисист Рафаэль Надаль решил не завышать ожидания перед Открытым чемпионатом Франции. Он до сих пор не принял окончательного решения о выступлениях в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

37-летний испанец стремится набрать физические кондиции к French Open. Если ветеран не будет в оптимальной форме, то откажется от выступлений на парижском грунте.

"Если приеду в Париж в нынешнем состоянии, то я не буду играть. Сыграю на "Ролан Гарросе", если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это станет концом света или завершением карьеры. Я все еще имею цели после "Ролан Гарроса", например, Олимпийские" игры", – заявил Надаль.

Ранее титулованный испанец заявился на French Open с помощью защищенного рейтинга. Из-за паузы в карьере, связанной с состоянием здоровья, Надаль оказался за пределами топ-100 и не мог попасть в список участников обычным путем. На грунте он провел два поединка в Барселоне, а 25 апреля начнет выступления на Madrid Open.

Кто такой Рафа Надаль

Уроженец Балеарских островов, в тур попал в 2001 году. Завоевал 92 титула в карьере, признан мастер грунтовых турниров.

Испанец выиграл 22 турнира серии "Грэнд Слэм". Любимый мейджор звезды – "Ролан Гаррос" (14 побед). На Олимпийских играх-2008 выиграл "золото" в одиночном разряде, а на Олимпиаде-2016 – в паре. За годы выступлений заработал свыше 134,5 млн долларов призовых.

Болеет за мадридский "Реал", любит играть в гольф. В 2011 году опубликовал автобиографию "Рафа – моя история". На протяжении всей карьеры играет в экипировке от Nike.

К слову, накануне Свитолина и еще четыре украинки попали в список участниц French Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Рафаэль Надаль
NEWS
США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем
США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится