"Не дорос ментально". Знаменитый комментатор оценил лидерские качества звезды сборной Украины

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик пока не может справиться с бремям лидерства в составе национальной команды Украины.

Об этом заявил известный журналист и комментатор Игорь Цыганык в разговоре с РБК-Украина .

23-летний фланговый исполнитель был одним из самых продуктивных в недавних поединках против Грузии (1:0) и Чехии (1:1) в рамках Лиги наций. В частности, он оформил победный мяч в противостоянии с кавказскими "крестоносцами".

Однако называть Мудрика лидером "сине-желтых" рано. По мнению Цыганыка, легионер должен "прокачать" собственное футбольное мировоззрение. В то же время, эксперт убежден в наличии задатков лидерства у самого дорогого украинского футболиста в истории.

Я считаю, что лидерские функции, которые сейчас возлагаются на Мудрика, он их не полностью выполняет. Потому что ему не хватает ментальной составляющей. На этом этапе он не готов к тому, чтобы выполнять их на футбольном поле. Он просто еще не дорос. Я уверен, что со временем у него это получится", – резюмировал Цыганык.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" стартовали в турнире с двух поражений. В сентябре подопечные Сергея Реброва уступили Албанию (1:2) и Чехию (2:3).

Первую победу сборная Украины отпраздновала в 3-м туре, минимально одолев Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Тем временем Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и упомянутый Калюжный тогда дебютировали в составе национальной команды.

Перед ноябрьским окном матчей "сине-желтые" идут последними в квартете B1, имея в активе 4 очка. Впрочем, команда Реброва сохранила шансы повышения в классе. Для этого нужно побеждать грузин (16 ноября) и албанцев (19 ноября).