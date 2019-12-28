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У НБУ заявили про секретність інформації про можливі порушення "Промінвестбанку"

Новини » Фінанси     28.12.2019 - 10:38
У НБУ заявили про секретність інформації про можливі порушення "Промінвестбанку"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Журналісти заявили про порушення банком нормативів відкритої валютної позиції

Подробиці про можливе порушення "Промінвестбанком" нормативів відкритої валютної позиції є секретною інформацією. Про це йдеться у відповіді Національного банку України (НБУ) на журналістський запит, передає РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

Згідно з нормативами, банк не може мати валютних активів більше, ніж зобов'язань у цій валюті (допускається відхилення в межах 5% від капіталу). Однак, як стверджує "Апостроф", з боку ВАТ "Промінвестбанк" вже тривалий час спостерігається ситуація з можливим порушенням цих нормативів, розрахунок яких передбачено інструкцією №368 та положенням №290.

Зокрема, за даними видання, спостерігається перевищення показників по позиціях Л13-1 ("Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції") і Л13-2, ("Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції"). При нормативних значеннях 5%, у "Промінвестбанку" вони складають 74,5291 і 48,0978 відповідно. Таку тенденцію журналісти простежили протягом тривалого часу. Приміром, Л13-2 порушується з грудня 2018 року, пише ЗМІ.

"Відповідно до статті 60 закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського і валютного нагляду, а також фінансово-економічний стан клієнтів, є банківською таємницею. В розумінні закону про банки всі банки є клієнтами Національного банку України, тому зазначена інформація може бути надана на підставі письмового дозволу ПАТ "Промінвестбанк", оскільки запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, яка збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю в розумінні частини третьої статті 60 закону про банки", - йдеться у відповіді НБУ на запит "Апострофа"

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