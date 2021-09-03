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НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку та поповнив резерви на 150 млн доларів

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 17:37
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку та поповнив резерви на 150 млн доларів Фото: НБУ повернувся на міжбанк з купівлею доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 серпня - 3 вересня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 159,00 млн доларів і купив 7,00 млн доларів. Позитивне сальдо склало 152,00 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ відновив покупку валюти на міжбанку після паузи минулого тижня, коли він продавав валюту у зв'язку із зростанням курсу долара.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1540,10 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1343,10 млн доларів.

НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку та поповнив резерви на 150 млн доларів

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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