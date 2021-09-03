НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку та поповнив резерви на 150 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 30 серпня - 3 вересня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 159,00 млн доларів і купив 7,00 млн доларів. Позитивне сальдо склало 152,00 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1540,10 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1343,10 млн доларів.

Таким чином, НБУ відновив покупку валюти на міжбанку після паузи минулого тижня, коли він продавав валюту у зв'язку із зростанням курсу долара.

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.