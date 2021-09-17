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НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в чотири рази

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 17:43
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в чотири рази Фото: НБУ продовжив покупку доларів на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 вересня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 20,00 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, проте скоротив її в порівнянні з минулим тижнем (79,10 млн гривень) в чотири рази.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1639,20 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1442,20 млн доларів.

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в чотири рази

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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