НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за рік

Офіційний курс гривні до долара на 19 серпня встановлено на рівні 26,64 гривень за долар. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,60 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6455 гривень за 1 долар (-0,0297 грн). При цьому курс долара на 18 серпня становить 26,6752 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)