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НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня Фото: курс долара падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня, встановлений на рівні 27,88 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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