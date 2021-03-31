НБУ знизив офіційний курс долара на 31 березня

Офіційний курс гривні до долара на 31 березня, встановлений на рівні 27,88 гривень за долар. Курс долара знижується після зростання напередодні.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8852 гривень за 1 долар (-0,0842 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить: 27,9694 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)