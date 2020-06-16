НБУ різко знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара знизився на 10 копійок (РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2020 року опустив офіційний курс до 26,74 гривень за долар. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зокрема, офіційний курс на 17 червня встановлено на рівні 26,7424 гривень за один долар (-0,1016 грн). Відзначимо, курс долара на 16 червня становив 26,844 гривень.

Міжбанк

На відкритті міжбанку 16 червня курс долара до гривні в продажу впав до позначки 26,75. Водночас курс євро стабілізувався і навіть перейшов до зростання, досягнувши 30,31 гривень.

Протягом дня на міжбанку курси були стабільними, і лише ближче до закриття долар впритул підібрався до позначки 26,80 гривень. Національний банк відреагував на ситуацію на валютному ринку зниженням довідкового курсу - сьогоднішнє значення склало 26,73 гривень за долар.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах 16 червня середній курс долара у продажу знизився до 26,84 гривень, а євро, навпаки, додав 10 копійок і торгувався на позначці 30,30 гривень.

Середній курс покупки долара на готівковому ринку складає 26,63 (26,63 - 15 червня), продажу - 26,84 (26,86 - 15 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,77 (29,71 - 15 червня), продажу - 30,30 (30,20 - 15 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,40 - 15 червня), продажу 3,87 (3,87 - 15 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна