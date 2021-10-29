НБУ розрахував втрати економіки від жорсткого локдауну по всій території України

Базовий сценарій макропрогнозу Національного банку України передбачає карантин "червоних зон" окремо за регіонами. Утім можливим є і несприятливіший сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Ймовірне посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням нових варіантів коронавірусу і тривалішим строком пандемії є одним з основних ризиків прогнозу", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0,3 в.п. втрат ВВП цього року.

"У разі жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску", - йдеться у звіті.