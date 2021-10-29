ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

НБУ розрахував втрати економіки від жорсткого локдауну по всій території України

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:36
НБУ розрахував втрати економіки від жорсткого локдауну по всій території України Фото: економіка втратить 0,3 в.п. зростання ВВП за місяць локдауну по всій країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Базовий сценарій макропрогнозу Національного банку України передбачає карантин "червоних зон" окремо за регіонами. Утім можливим є і несприятливіший сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2021 року).

"Ймовірне посилення карантинних заходів у зв’язку з поширенням нових варіантів коронавірусу і тривалішим строком пандемії є одним з основних ризиків прогнозу", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0,3 в.п. втрат ВВП цього року.

"У разі жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску", - йдеться у звіті.

НБУ розрахував втрати економіки від жорсткого локдауну по всій території України

Нагадаємо, у жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ВВП
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло