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НБУ підвищив офіційний курс долара на 18 серпня

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Україна, Середа 18 серпня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара на 18 серпня Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму з червня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 18 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара на 18 серпня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,46 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.

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