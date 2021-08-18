НБУ підвищив офіційний курс долара на 18 серпня
Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлено на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму з червня 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6752 гривень за 1 долар (+0,0295 грн). При цьому курс долара на 17 серпня становить 26,6457 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,46 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується падіння курсу долара до гривні. Гривня зберігає потенціал зниження до 26,50 за долар.