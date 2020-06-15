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НБУ знову підвищив курс долара

Новини » Фінанси     15.06.2020 - 16:25
НБУ знову підвищив курс долара
Фото: курс долара знову зріс (РБК-Україна)

Курс долара підвищили ще на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2020 року підвищив офіційний курс до 26,84 гривень за долар. Це ще на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Зокрема, офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 26,844 гривень за один долар (+0,1137 грн). Відзначимо, курс долара на 15 червня становив 26,7303 гривень.

НБУ знову підвищив курс долара

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 15 червня курс долара у продажу піднявся до 26,82 гривень, додавши 4 копійки в порівнянні з кінцем минулого тижня. Курс євро у продажу знижувався до позначки 30,14 гривень.

Станом на 16:00 долар відкотився до 26,79 гривень, а євро - до 30,13 гривень.

Готівковий ринок

Сьогодні в обмінниках курс долара в продажу підіймався в середньому до 26,86 гривень - на 7 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро знизився до 30,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара склав 26,63 (26,57 - 12 червня), продажу - 26,86 (26,79 - 12 червня) грн за долар. Середній курс покупки євро склав 29,71 (29,75 - 12 червня), продажу - 30,20 (30,25 - 12 червня) грн за євро. Середній курс покупки рубля склав 3,40 (3,41 - 12 червня), продажу 3,87 (3,86 - 12 червня) грн за 10 рублів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Національний банк УкраїнивалютаКурс долара
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