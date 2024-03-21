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НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны

Украина, Четверг 21 марта 2024 08:20
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НБУ планирует упростить обмен поврежденных банкнот гривны Фото: НБУ упростит обмен поврежденных банкнот (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины выставил для общественного обсуждения изменения в Правила определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Это связано с необходимостью приведения отдельных требований Правил в соответствие с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января 2024 года.

В частности, в этой связи предусматривается:

  • упростить порядок обмена Национальным банком гражданам банкнот, утративших платежные признаки вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;
  • уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, - НБУ должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда.

Обмен поврежденных банкнот

Напомним, Национальный банк Украины обязал уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны.

Как заявил Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ, для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры.

Как сообщил Строчков, инструктивный документ НБУ, в принципе, требует от заявителя предоставления справки о пожаре или другом несчастном случае. "Но бывают ситуации, когда достаточно заявления человека, в котором он самостоятельно описывает обстоятельства повреждения денег", - сообщил чиновник.

Куда обращаться

Напомним, значительно поврежденные банкноты гривны вследствие пожара можно отдать на исследования для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков государственной валюты.

Обращаться нужно в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской Хмельницкой и Львовской областях.

В других регионах можно обращаться в уполномоченные банки (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

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