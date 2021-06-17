ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ планує зняти ліміт на використання коштів для негласних слідчих дій ДБР

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 червня 2021 11:32
НБУ планує зняти ліміт на використання коштів для негласних слідчих дій ДБР Фото: ДБР буде використовувати кошти з фонду оперативно-розшукових без ліміту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) планує внести низку змін до порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Документ винесений на громадське обговорення протягом місяця.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, НБУ пропонує: не поширювати обмеження на готівкові розрахунки (у розмірі 50 тис. грн) на використання готівкових коштів фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Державне бюро розслідувань". Така пропозиція надійшла від Державного бюро розслідувань.

Зараз ліміт у 50 тисяч гривень не поширюються на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що фінансування Державного бюро розслідувань у 2021 році буде збільшено у зв'язку з тим, що це порівняно молодий корупційний орган. Зараз бюро необхідні кошти, для забезпечення технікою та співробітниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України ДБР деньги
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві