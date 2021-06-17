НБУ планує зняти ліміт на використання коштів для негласних слідчих дій ДБР

Національний банк України (НБУ) планує внести низку змін до порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Документ винесений на громадське обговорення протягом місяця.

Зокрема, НБУ пропонує: не поширювати обмеження на готівкові розрахунки (у розмірі 50 тис. грн) на використання готівкових коштів фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Державне бюро розслідувань". Така пропозиція надійшла від Державного бюро розслідувань.

Зараз ліміт у 50 тисяч гривень не поширюються на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання закону "Про Національне антикорупційне бюро України".