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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Понедельник 24 февраля 2025 15:55
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НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5254 гривен за 1 злотый (+0,0859 грн).
НБУ повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,45 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после резкого падения.

Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).

Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355 грн).

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