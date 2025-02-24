Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 24 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,5254 гривен за 1 злотый (+0,0859 грн).



bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,45 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс покупки вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после резкого падения.

Официальный курс на 25 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7015 гривен за 1 доллар (+0,1096 грн).

Официальный курс евро составит 43,6448 гривен за 1 евро (+0,1355 грн).