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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Украина, Четверг 20 февраля 2025 15:52
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НБУ повысил курс польского злотого к гривне Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый подорожал после снижения три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 10,4748 гривен за 1 злотый (+0,0656 грн).
НБУ повысил курс польского злотого к гривне

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,40 гривен и продают по 10,55 гривен. Курс продажи вырос на 5 копеек.

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 21 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7316 гривен за 1 доллар (+0,0502 грн).

Официальный курс евро составит 43,5511 гривен за 1 евро (+0,0774 грн).

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