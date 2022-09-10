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НБУ назвав головну причину стрімкого зростання цін в Україні

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Україна, Субота 10 вересня 2022 09:32
НБУ назвав головну причину стрімкого зростання цін в Україні Фото: НБУ назвав головну причину високої інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживча інфляція в Україні в серпні 2022 року пришвидшилася до 23,8% р/р. Інфляційні очікування надалі погіршуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2022 року).

"Зростання інфляції в Україні насамперед зумовлене наслідками терористичних дій Росії та тимчасової окупації окремих територій", - йдеться в огляді.

НБУ назвав головну причину стрімкого зростання цін в Україні

Серед них НБУ назвав порушення ланцюгів постачання, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, скорочення пропозиції, збільшення виробничих витрат, у тому числі унаслідок корекції курсу гривні, значна вимушена міграція всередині країни.

За даними НБУ, інфляційні очікування надалі погіршуються передусім під тиском виробничих витрат. Корекція курсу гривні також мала вплив на прискорення інфляції, передусім через вартість імпортованих товарів та складників.

НБУ назвав головну причину стрімкого зростання цін в Україні

"Вагомий внесок у прискорення інфляції мало також подорожчання окремих продуктів харчування на тлі зростання витрат на їх виробництво і постачання (більшість оброблених продуктів) та обмежену пропозицію (крупи, м’ясні продукти). Натомість стримувало інфляцію збільшення пропозиції сирих продуктів з боку населення", - йдеться у звіті.

Як зазначили в НБУ, стрімко сповільнювалося зростання цін на пальне завдяки насиченню ринку, подешевшанню нафти та нормалізації логістики.

"Фіксовані тарифи на газ і тепло нівелюють ефекти від стрімкого подорожчання інших складників адміністративної інфляції (алкогольних напоїв - на тлі збільшення попиту через послаблення обмежень на його споживання та дефіцит тари, послуг транспорту - під впливом високих цін на пальне)", - зазначається у звіті.

Нагадаємо, в річному вимірі (до серпня 2021 року) інфляція в Україні прискорилася до 23,8%.

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