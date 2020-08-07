НБУ на 7 серпня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 серпня встановлено на такому рівні: 27,6793 гривень за 1 долар (-0,0235 грн). При цьому курс долара на 6 серпня становить 27,7028 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 6 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,69 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 32,82 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 серпня довідковий курс на рівні 27,68 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 серпня (27,72 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,77 гривень за долар. Курс євро виріс на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,53 (27,58 - 5 серпня), продажу - 27,77 (27,84 - 5 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,36 (32,23 - 5 серпня), продажу - 32,90 (32,79 - 5 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 5 серпня), продажу 3,85 (3,84 - 5 серпня) грн за 10 рублів.