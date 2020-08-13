НБУ на 13 серпня знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 27,5266 гривень за 1 долар (-0,0716 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 27,5982 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 32,36 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 серпня довідковий курс на рівні 27,53 грн/долар, знизивши його порівняно з 11 серпня (27,60 грн)

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 27,69 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,46 (27,50 - 11 серпня), продажу - 27,69 (27,72 - 11 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,03 (32,09 - 11 серпня), продажу - 32,52 (32,57 - 11 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,43 - 11 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 11 серпня) грн за 10 рублів.