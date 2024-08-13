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НБА начнет новый сезон культовым противостоянием

Бостон, Вторник 13 августа 2024 10:58
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НБА начнет новый сезон культовым противостоянием Фото: "Селтикс" возьмут старт дома (x.com/celtics)
Автор: Антон Федорцив

Бостон и Лос-Анджелес в конце октября примут первые поединки грядущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом заявил журналист Шамс Чарания, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный X инсайдера.

Матч-открытие кампании 2024/25 состоится в Массачусетсе. "Бостон" приступит к защите титула с принципиального поединка против "Нью-Йорка".

"Селтикс" и "Никс" противостоят друг другу с 1946 года. Оба клуба были основаны как чартерные франшизы Ассоциации баскетбола Америки, спустя три года объединившейся с Национальной баскетбольной лигой в НБА. Они остаются старейшими коллективами, никогда не покидавшими родной город.

Вторым поединком первой ночи нового сезона станет встреча "Лейкерс" и "Миннесоты" в Городе Ангелов. Обозреватели не рассматривают это противостояние знаковым, но косвенная связь между "Лос-Анджелесом" и "Тимбервулвз" существует. Основанные в 1948 году "озерники" до 1960-го выступали в Миннеаполисе.

"Бостон" выиграл рекордный титул НБА в сезоне 2023/24. Цвета "Селтикс" в течение года защищал и украинец Святослав Михайлюк. Бостонцы по количеству чемпионств (18) оставили позади как раз "Лейкерс" (17).

К слову, ранее сборная США выиграла баскетбольный турнир Олимпийских игр-2024.

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