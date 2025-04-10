НБА: Михайлюк сделал разницу в победном матче "Юты" (видео)

"Юта" Святослава Михайлюка переиграла "Портленд" в овертайме с разницей в семь очков - 133:126. Именно семь очков набрал украинец в матче. Защитник начал встречу на скамейке запасных, но вошел в игру уже в первой четверти. Он реализовал 3 броска из 4-х, в том числе - успешно выполнил единственную дальнюю попытку. Статистики сразу отметили, что Михайлюк впервые в сезоне не выбросил за матч ни одного неточного трехочкового броска.

Также на счету украинца 4 подбора в защите, 2 результативные передачи и 1 перехват. Он провел на площадке 22 минуты и 58 секунд.

Алексей Лень на скамейке запасных "Лос-Анджелес Лейкерс" стал свидетелем знаменательного события: первого матча новой звезды "озерных" Луки Дончича в Далласе - после того, как он перебрался из местного "Маверикс" в Калифорнию.

Словенец даже расплакался перед игрой, когда на арене продемонстрировали видео с самыми яркими моментами его жизни в команде из Далласа. Но своих бывших одноклубников не пожалел: набрал 45 очков к которым добавил 8 подборов и 6 передач. "Лейкерс" победил в матче - 112:97. Что касается Леня, то он уже десятую игру подряд наблюдает за действиями своих партнеров со скамейки.

"Лейкерс" в Западной конференции идет на третьем месте, имея 49 побед в 80-ти поединках. "Юта" с 17-ю успешными играми из 80-ти, замыкает таблицу в этом же дивизионе.