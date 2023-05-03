НБА: "Лейкерс" одолели "Голден Стэйт", "Нью-Йорк" сравнялся в серии с "Майами"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Западная конференция, 1/2 финала

"Голден Стэйт" – "Лейкерс" – 112:117 (31:29, 33:36, 24:31, 24:21); серия – 0:1

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Нью-Йорк" – "Майами" – 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28); серия – 1:1

"Лейкерс" в калифорнийском дерби одолели "Голден Стэйт" на выезде. До большого перерыва команды играли на равных – без шансов уйти в значительный отрыв друг от друга. А вот третья четверть удалась гостям. По ее итогам "Лос-Анджелес" вышел на рубеж +8.

Финальная 12-минутка получилась драматичной. "Лейкерс" сначала увеличили гандикап до 14-ти пунктов, но умудрились растерять все преимущество перед заключительным отрезком (112:112). Впрочем, эндшпиль был за лос-анджелесцами, набравшими 5 очков в последние секунды противостояния.

В ожидаемой битве лидеров команд – Стефа Карри и Леброна Джеймса – лучшим оказался третий. Им стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он набрал 30 очков, сделал 23 подбора и отдал 5 передач. Леброн закончил с дабл-даблом (22 пункта, 11 подборов), а Карри набрал 27 очков.

В свою очередь в Нью-Йорке местные "Никс" взяли реванш за поражение от "Хит" несколько дней назад. Хотя легким он не стал. Нью-йоркцы отстали на три пункта по итогам первой половины, но сумели сломать сценарий поединка после большого перерыва.

Если после третьей четверти "Никс" сократили отставание до минимального (76:77), то в финальной принялись за дело по-настоящему. Несколько раз цифры на табло были равны. Однако после рубежа (96:96) хозяева выдали финальный спурт и оформили победу.

Самым результативным в составе "Нью-Йорка" стал Джейлен Брансон. В свой актив он записал 30 очков, 5 подборов и 2 передачи. На паркете защитник провел 39,5 минуты.