НБА: Лень приложился к победе "Сакраменто" в последнем матче года (видео)

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень помог своему клубу одержать победу в последнем поединке года. "Короли" одолели "Даллас" - 110:100.

Украинец провел на площадке более 7 минут, набрал 4 очка (реализовал 2 из 7-ми бросков с игры) и сделал 8 подборов. Для 31-летнего бигмена это был 25-й матч в сезоне. Его персональная статистика в текущем чемпионате: 7.4 минут на паркете, 1.6 очка, 2 подбора, 0.9 передачи и 0.6 блок-шота в среднем за матч.

Святослав Михайлюк из "Юты Джаз" после серии удачных выступлений остался вне игры во втором поединке подряд. "Джазменов" продолжает лихорадить: они снова уступили, на этот раз "Денверу" - 121:132. Промежуточные статистические результаты Михайлюка на конец года таковы: 16.8 минут, 8.6 очка, 1.6 подборов, 1.4 передачи и 0.9 перехвата - в среднем за 9 матчей.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 7 побед в 31-й игре и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 14 успешных поединков из 33-х. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 12-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.