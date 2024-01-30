Назвал депутатку "ведьмой". В Коломые после скандала уволили секретаря горсовета

В Коломые (Ивано-Франковская область) уволили секретаря городского совета Андрея Куничака. Это произошло после того, как он во время одного из заседаний обозвал "ведьмой" местную депутатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По словам Лубинца, секретарь этого совета употребил унижающие женщину высказывания, нарушают ее право на уважение к чести, достоинству и влияют на деловую репутацию как депутата городского совета.

Кроме того, к омбудсмену обратилась и сама пострадала, после чего было открыто производство по этому делу.

"Поведение секретаря горсовета было рассмотрено на заседании Постоянной комиссии, на которой присутствовали обе стороны. Впоследствии Коломыйский городской совет принял досрочно прекратить полномочия своего секретаря", - сообщил Лубинец.

Что известно об этом скандале

Как передают местные СМИ, инцидент произошел на сессии Коломыйского городского совета 9 ноября во время рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий Андрея Куничака, которого пытались уволить с должности секретаря еще до скандала.

Во время выступления с трибуны депутат "Европейской солидарности" Куничак обратился к своей коллеге из фракции Галины Бели со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!", а затем добавил "Как ведьма". После этого в зале начали аплодировать.

Впоследствии Галина Беля зарегистрировала петицию о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета, она набрала 218 голосов из 200 необходимых для ее рассмотрения на сессии. За увольнение Куничака проголосовали 23 депутата из 38.

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