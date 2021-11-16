Названі "популярні" нездужання перехворілих на COVID-19

Більшість українців, які подолали COVID-19, ще довгий час після одужання відчувають слабкість та швидко втомлюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження щодо поширеності так званих постковидних симптомів в Україні, проведеного дослідницьким центром Gradus Research на замовлення фармацевтичної компанії "Дарниця".

Фахівці опитали понад 1500 чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років з Харкова, Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя та Дніпра. Дослідження проводилося 2-4 листопада.

Постковідний синдром - це наявність симптомів хвороби у людини навіть через 12 тижнів після інфікування. Він може розвиватися як у людей, які перенесли хворобу тяжко, так і у тих, хто перехворів у легкій формі.

Опитування показало, що 80% людей після одужання відчувають симптоми, пов'язані з нервовою системою, 65% - з психоемоційним станом та 60% - з дихальною системою. Серед найпоширеніших симптомів - загальна слабкість (у 59% опитаних), швидка втомлюваність та безпричинна втома (55% та 46% відповідно).

Крім того, більше третини респондентів повідомили про відсутність нюху та частий головний біль. Про те, що синдром вдалося подолати, заявили 43% хворих, але симптоми продовжують проявлятися у 44% осіб.

У "Дарниці" використали отримані дані, щоб актуалізувати та доповнити інформацію про пост-COVID синдром у межах її інформаційного онлайн-проєкту Postcovid.

"Фармацевтична компанія "Дарниця" продовжує знайомити широку аудиторію з актуальними питаннями щодо пост-COVID-19 синдрому. Ми провели дослідження, щоб розуміти реальний стан справ з пост-COVID-19 синдромом в Україні, і бачимо великий попит на інформацію з цього питання, - зазначив директор "Дарниці" з медичних питань Ігор Никифорчин. - Тому продовжуємо працювати з нашим порталом postcovid.darnitsa.ua, наповнюючи його актуальною експертною інформацією з міжнародних джерел".

Проєкт Postcovid містить усі відомі на цей час дані про тривалість та симптоми постковідного синдрому, а також низку перевірених експертами порад та рекомендацій, як впоратися з ними. Компанія збирає, аналізує та систематизує міжнародну практику та дослідження, після чого робить їх доступними для широкого кола людей.