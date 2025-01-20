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Названы самые популярные цвета авто в Украине в 2024 году: свежая статистика

Понедельник 20 января 2025 14:53
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Названы самые популярные цвета авто в Украине в 2024 году: свежая статистика Фото: названы самые популярные цвета авто в Украине в 2024 году (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самым популярным цветом на украинском рынке новых легковых авто в 2024 году стал белый. Отмечается, что более 35% новых машин, из реализованных в прошлом году, были именно этого цвета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Лидерство в команде белых автомобилей получил Renault Duster. Треть реализованных авто была окрашена в серый цвет. Наиболее многочисленным из них также стал компактный кроссовер Renault Duster.

Автомобили черного цвета выбрали 15% покупателей. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Camry. На авто в синем цвете свой выбор остановили 7% покупателей. Здесь самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.4. Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых авто - зеленый (3%). Лидер среди зеленых - кроссовер Toyota RAV-4.

Также в ТОП-10 цветов 2024 года на украинском рынке новых машин вошли: красный (2,9%), бежевый (2%), коричневый (1%), желтый (0,6%) и оранжевый (0,4%).

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