Названы ТОП-3 сфер в Украине, в которых чаще всего фиксируются случаи коррупции: подробности

В прошлом году в ТОП-3 сфер, чиновники в которых предлагали "решить вопрос" за деньги или требовали неправомерное денежное вознаграждение, входят строительство и земельные отношения, государственная медицина и правоохранительные органы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк, ссылаясь на результаты исследования "Коррупция в Украине 2024: понимание, восприятие, распространенность".

Средний показатель такого рода случаев, сформированный на основании коррупционного опыта граждан - почти 30%. Однако со значительным отрывом "лидируют" именно строительство и земельные вопросы.

Она пояснила, что на основе ответов респондентов, участвовавших в опросе, в прошлом году в ТОП-5 сфер, где было больше всего коррупционных проявлений входят сфера строительства и земельных отношений, государственная и коммунальная медицина, деятельность правоохранительных органов, деятельность сервисных центров МВД, а также услуги высших учебных заведений.

"К сожалению, в этом перечне со значительным отрывом лидирует, если можно так сказать, строительство и земельные отношения, о чем свидетельствует коррупционный опыт респондентов - почти 39% из них отметили это. Далее следуют правоохранительные органы - 23,4%, медицина - 21,8%, получение высшего образования - 22,5%, деятельность сервисных центров МВД - 20,7%. Но, как мы видим, в сфере строительства и земельных отношений показатель почти вдвое выше, чем в других сферах из этого перечня", - констатировала Шуляк.

Инициаторы коррупционных ситуаций, добавила она, в основном именно чиновники, которые или требуют взятки или предлагают с ее помощью решить тот или иной вопрос. Так, средний показатель инициаторов таких ситуаций среди получателей услуг в этих сферах составляет лишь почти 11%. Следовательно, показатель по инициаторам - чиновников - почти 26%, то есть в прошлом году такие случаи случались вдвое чаще.

При этом Шуляк отметила - сфера строительства занимает первые места в коррупционных антирейтингах уже далеко не первый год. Впрочем, если говорить о последних 4 года, то процент коррупционных проявлений в ней несколько уменьшился. Так, если в нынешнем году это почти 39%, то в 2021 году - 52,5%. Самый низкий процент в этот период был в 2022 году, но тогда причиной стала война.

Парламентарий также сообщила, что к наиболее коррупционным элементам в сфере градостроительства сегодня относят, в частности, предоставление градостроительных условий и ограничений, установление охранных зон и выдача строительного паспорта застройки и контроль за соблюдением строительных норм.

Чтобы избежать первого, подчеркнула она, должна быть введена практика, когда формировать и регистрировать градостроительные условия и ограничения уполномоченный орган будет с использованием ЕДЕССБ, отказ - с перечнем оснований со ссылкой на нормы, а также рекомендацию как исправить нарушения. При этом отправлять заявителю ГУО/отказ он должен будет способом, которым было подано заявление", - пояснила Шуляк.

Кроме этого, добавила она, в законодательстве следует предусмотреть четкие причины для отказа, порядок обжалования решений органов местной власти и процедуру повторного обращения. Все это должно происходить обязательно с использованием ЕДЕССБ, а не в ручном режиме.

Нардеп также указала, что не менее значительный коррупционный риск в строительной сфере на сегодня - разработка и утверждение детальных планов территорий (ДПТ). С помощью них общины могли менять целевое назначение земельных участков и выделение их под застройку.

"Этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это позволяло. Но с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и отныне выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотичной застройки и различных видов земельного рейдерства", - резюмировала Елена Шуляк.