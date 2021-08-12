Названа можлива сума збитку в бюджеті-2021 через схеми зі "скрутками" ПДВ

З січня по травень 2021 року українські підприємці позбавили бюджет надходжень ПДВ на суму понад 12 млрд грн. У схемі так званих "скруток", коли імпортні товари, продукти харчування, паливно-мастильні матеріали за документами конвертуються в сільгосппродукцію для експорту, взяли участь не менше 1300 компаній.

Про це йдеться в статті УНІАН "Скрутки Любченко".

У розпорядженні редакції опинилися документи, які відзначають, що ситуація зі "скрутками" посилилася протягом перебування нинішнього першого віце-прем'єр-міністра і міністра економіки Олексія Любченка на посаді голови податкової служби.

Так, згідно з даними, зібраними аналітиками, обсяг транзитно-конвертаційного обороту за період з січня по травень 2021 року склав 12,4 млрд грн.

Найбільша кількість таких платників податків очікувано припадає на управління у Львівській, Донецькій, Київській, Харківській, Одеській областях, а також у Києві.

Основні товарні групи, які беруть участь у конвертації: імпортні товари, харчові продукти, сигарети, паливно-мастильні матеріали. Основна товарна група на виході - сільськогосподарська продукція, призначена для подальшого експорту.

На підставі списків компаній-учасників конвертаційних і "транзитних" схем, аналітики зробили висновки про ключових бенефіціарів і організаторів таких процесів.

Зокрема, в документі згадуються Львівський підприємець Василь Костюк, якого називають "королем контабанди".

У Києві головним бенефіціаром скруток аналітики називають В'ячеслава Стрелковського, який також регулярно фігурує в публікаціях про конвертаційні центри й "теплі" взаємини з податковими органами.

Крім того, у столичному переліку скрутчиків опинилися президент агрохолдингу AGR Group Місак Хідірян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чіркінян, співзасновник ТОВ "Торговий дім Столичний ювелірний завод" Юрій Карфік, фігурант публікацій про конвертаційні центри ігор Стаковиченко.

У Дніпропетровській області до переліку "скрутчиків", увійшли президент хокейного клубу "Придніпровськ" Сергій Грибков, засновник Інтеркредитбанку та ряду інших бізнесів у Дніпрі Володимир Тугай, підприємці Микола Кононов, Андрій Кузнєцов, Ілля Нікітін (група Комбат).

У Харківській області - Сергій Єськов (група Дигма), на Волині - Сергій Мостинець (імпортер автомобілів і запчастин). Серед інших регіонів одним з ключових бенефіціарів скруток, за даними аналітиків, є одеський підприємець Андрій Бобогло.

На думку авторів документа, ситуація зі скрутками склалася через бездіяльність посадових осіб ДПС, оскільки у податківців є цілий перелік інструментів для відпрацювання та запобігання формуванню та поширення сумнівного податкового кредиту. Це підтверджують і дані звіту ТСК з розслідування обставин скруток.