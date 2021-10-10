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Названа можлива причина аварії літака в Росії

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Мензелінськ, Неділя 10 жовтня 2021 13:14
Названа можлива причина аварії літака в Росії Фото: президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов (premier.gov.ru)
Автор: Олександр Мороз

Причиною аварії літака з парашутистами в Росії могла стати відмова одного з двигунів. Пілоти намагалися посадити літак далеко від житлової забудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов, літак впав з технічних причин.

"О 09:05, за тією інформацією, яку я отримав, літак злетів. На висоті 70 метрів пілоти доповіли, що один лівий двигун відмовив, і попросили вимушену посадку", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи легкомоторного літака в Росії загинули 16 осіб, ще шестеро постраждали, їх доставили до лікарні.

При цьому спочатку російські ЗМІ публікували інформацію про 19 загиблих, але ці дані не підтвердилися.

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