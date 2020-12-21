ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названо головну тему засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 10:46
Названо головну тему засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Фото: Микола Точицький (2facebook com UkraineEUMission)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

У лютому буде засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Там будуть обговорювати угоду про асоціацію.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу.

Засідання відбудеться 11 лютого, зазначив він

"Ми будемо мати у лютому, 11 лютого, засідання Ради асоціації, де має відбутися предметна розмова щодо нашої угоди про асоціацію", - повідомив Точицький.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції. Зараз у країні значна маса законодавства наближене до стандартів Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків подальшої європейської інтеграції України. При цьому Євросоюз допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ассоциация

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся