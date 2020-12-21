Названо головну тему засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Фото: Микола Точицький (2facebook com UkraineEUMission)

У лютому буде засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Там будуть обговорювати угоду про асоціацію.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу.

Засідання відбудеться 11 лютого, зазначив він

"Ми будемо мати у лютому, 11 лютого, засідання Ради асоціації, де має відбутися предметна розмова щодо нашої угоди про асоціацію", - повідомив Точицький.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна вийшла на другий рівень європейської інтеграції. Зараз у країні значна маса законодавства наближене до стандартів Євросоюзу.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків подальшої європейської інтеграції України. При цьому Євросоюз допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.