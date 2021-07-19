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Призначено нового спецпредставника глави ОБСЄ в Україні

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Фінляндія, Понеділок 19 липня 2021 16:17
Призначено нового спецпредставника глави ОБСЄ в Україні Фото: новопризначений спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунен (um.fi)
Автор: Марія Кучерявець

Новим спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Його призначила нинішня голова ОБСЄ Анн Лінде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ у 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що він приступить до своїх обов'язків 1 серпня.

Відомо, що Кіннунен є політичним директором (генеральним директором з політичних питань) МЗС Фінляндії.

Крім цього, у 1996 році він працював директором підрозділу з питань політики безпеки та першим послом Фінляндії з питань протидії гібридним загрозам.

Вказано, що у 2009-2013 роках Кіннунен був послом Фінляндії в Казахстані та Киргизії.

Також він працював в посольствах у Москві та Вашингтоні, і у постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау вийде з Тристоронньої контактної групи по Донбасу, а саме - офіційно покине свій пост до кінця липня.

Про причини відходу Грау з ТКГ невідомо.

Зазначимо, Хайді Грау займала пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року, вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

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