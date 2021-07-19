Призначено нового спецпредставника глави ОБСЄ в Україні
Новим спеціальним представником голови ОБСЄ в Україні став фінський дипломат Мікко Кіннунен. Його призначила нинішня голова ОБСЄ Анн Лінде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Міністерства закордонних справ Фінляндії.
"Міністр закордонних справ Швеції Ен Лінде, яка є чинним головою ОБСЄ у 2021 році, призначила посла Мікко Кіннунена на посаду спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що він приступить до своїх обов'язків 1 серпня.
Відомо, що Кіннунен є політичним директором (генеральним директором з політичних питань) МЗС Фінляндії.
Крім цього, у 1996 році він працював директором підрозділу з питань політики безпеки та першим послом Фінляндії з питань протидії гібридним загрозам.
Вказано, що у 2009-2013 роках Кіннунен був послом Фінляндії в Казахстані та Киргизії.
Також він працював в посольствах у Москві та Вашингтоні, і у постійному представництві Фінляндії при ООН в Нью-Йорку.
Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау вийде з Тристоронньої контактної групи по Донбасу, а саме - офіційно покине свій пост до кінця липня.
Про причини відходу Грау з ТКГ невідомо.
Зазначимо, Хайді Грау займала пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року, вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.